E-Auto-Ladestation schuld? Flammen und Explosionen vor Reihenhaus in Hamburg

In Bergedorf ist am Montagabend ein Schuppen in Brand geraten. Für die Feuerwehr gestalteten sich die Löscharbeiten als schwierig.

Der Notruf ging um 20.22 Uhr bei der Polizei ein. Eine 69-jährige Frau meldete ein Feuer an einem Reihenhaus im Curt-Bär-Weg.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus einem Geräteschuppen vor dem Gebäude. Als die Einsatzkräfte die Tür des Schuppens gewaltsam öffneten, schlugen Flammen heraus. Während der Löscharbeiten soll es laut eines Reporters vor Ort sogar zu kleineren Explosionen gekommen sein.

In dem Schuppen befand sich eine sogenannte Wallbox, eine Ladestation für E-Autos, wie die Polizei der MOPO mitteilte. Ob ein Defekt dieser Box der Auslöser für den Brand gewesen ist, ist noch unklar. Der Schuppen wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Der Curt-Bär-Weg wurde für ungefähr 45 Minuten komplett gesperrt. Verletzt wurde niemand.