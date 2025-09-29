Schulklasse und Schwangere an Bord: Busse kollidieren in Hamburg – mehrere Verletzte

Schwerer Unfall in Osdorf: Zwei Linienbusse sind am Montagmorgen auf der Osdorfer Landstraße miteinander kollidiert. Mehrere Menschen wurden dadurch verletzt, darunter auch Kinder und eine schwangere Frau. Ein Großaufgebot an Rettern ist im Einsatz.

Es handelte sich allem Anschein nach um einen Auffahrunfall, bei dem beide VHH-Busse erheblich beschädigt wurden. Bei einem Bus zersprang die Frontscheibe, beim anderen wurde das Heck in Mitleidenschaft gezogen.

20 Verletzte in Osdorf nach Bus-Unfall

Durch den Aufprall wurden einige Fahrgäste durch den Bus geschleudert. In einem der Busse befand sich eine Schulklasse. Auch mehrere Kinder wurden bei dem Unfall verletzt.

Während des Einsatzes erhöhte die Feuerwehr die Alarmstufe, da nach erster Sichtung mehr Menschen verletzt waren als zunächst angenommen. Anfangs sprach die Feuerwehr von zwölf Verletzten, später wurde die Zahl auf 20 korrigiert. Insgesamt wurden 16 Leichtverletzte – darunter vier Kinder – und vier Schwerverletzte behandelt. Neun Menschen kamen ins Krankenhaus – unter ihnen auch eine schwangere Frau, die kollabiert war.

Die Polizei sperrte die Straße zunächst, ließ den Verkehr aber zügig an der Unfallstelle passieren. Es kommt zu Staus. Die genauen Umstände des Unfalls sind unklar und werden von den Beamten im Nachgang ermittelt. (dg)