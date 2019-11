Schule in Hamburg warnt: Ein Mann versucht, unsere Kinder ins Auto zu locken

Eidelstedt -

Die Leitung der Ganztagsschule Rungwisch ist in Alarmbereitschaft: Am vergangenen Dienstag ist in der Nähe ein Kind von einem unbekannten Mann angesprochen worden.

Das Kind war am Nachmittag alleine unterwegs, kam gerade von der Schule. Dann baute sich plötzlich ein Mann vor ihm auf. „Wo sind denn deine Eltern? Soll ich dich nach Hause begleiten?“, fragte er. Der Unbekannte deutete auf sein am Straßenrand geparktes Auto hin.

Hamburg: Kind wird von Fremden angesprochen

Das Kind reagierte „hervorragend“, wie die Schule später in einem Rundbrief an alle Eltern schrieb, der der MOPO vorliegt. Das Kind entfernte sich von dem Mann, schloss sich Kindern auf der anderen Straßenseite an. Später erstatteten die Eltern Anzeige bei der Polizei.

Schulleiter: „Werden solche Situationen thematisieren“

„Das ganze Team der Schule wird das angemessene Verhalten in solchen Situationen mit den Kindern im Klassenunterricht thematisieren“, so Schulleiter Erik Eiberger. „Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, Kinder zu stärken und mit ihnen kindgerecht solche Situationen zu besprechen, ohne sie zu verängstigen.“

„Gemeinsam sind wir stark“

Er regt an, Wegegemeinschaften mit anderen Kindern zu bilden, auch den Schulexpress und dessen Haltestellen als Treffpunkte zu nutzen. „Gemeinsam sind wir stark“, so Eiberger.