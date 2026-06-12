Schüsse nahe Drogenhilfe-Einrichtung: Große Fahndung in Harburg

In Harburg ist es am Freitagnachmittag wohl zu Schüssen gekommen – die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach Verdächtigen.

Mehrere Polizeikräfte stehen vor einem Gebäude in Harburg. Lenthe-Medien/Reimer

Gegen 15 Uhr meldeten Zeugen mehrere knallähnliche Geräusche im Bereich der Drogenhilfeeinrichtung „Abrigado“ am Schwarzenberg, wie die Polizei der MOPO mitteilte.

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Nach Angaben eines Reporters vor Ort sollen die mutmaßlichen Täter zunächst in Richtung Harburger Ring geflüchtet sein. Später wurden sie offenbar im Phoenix-Viertel gesehen.

Unbekannte sollen auf Drogenhilfe-Einrichtung gefeuert haben

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Sie sollen aus der Schwarzenbergstraße wohl wahllos in Richtung der Drogenhilfe-Einrichtung gefeuert haben. Ermittler sperrten den Bereich großräumig ab und suchten nach Beweismitteln.

Die Polizei leitete eine große Fahndung ein. Neben zahlreichen Streifenwagen waren auch ein Hubschrauber und eine Drohne im Einsatz. Gegen 18 Uhr war der Einsatz abgeschlossen. Tatverdächtige seien nicht festgestellt worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. (rei)