Anwohner melden Schüsse in Wohnviertel: War es ein Streit unter Banden?

Großeinsatz der Polizei in Hamburg-Barmbek-Nord am Dienstagabend: Dort soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Es wurde sogar geschossen.

Gegen 21.55 Uhr meldeten Anwohner Schüsse in der Dieselstraße nahe der U-Bahn-Brücke. Nach ersten Erkenntnissen soll es dort zu einem Streit zwischen zwei Gruppen mit jeweils mehreren Personen gekommen sein. Ob dabei tatsächlich geschossen wurde, ist bislang unklar. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren weder Beteiligte noch Verletzte vor Ort.

Mögliche Schüsse in Barmbek-Nord: Patronenhülsen gefunden

Die Polizei sicherte bis in die Nacht hinein Spuren am Tatort. Dabei wurden unter anderem zahlreiche Markierungen gesetzt und offenbar auch Patronenhülsen gefunden. Einsatzkräfte suchten mit Spürhund und Metalldetektoren nach weiteren Hinweisen.

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Auch zwei Männer, die mit einem Auto in den Bereich fuhren, wurden kontrolliert – die Polizei fand 400 Euro und ein kleines Messer. Die Hintergründe der mutmaßlichen Auseinandersetzung sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.