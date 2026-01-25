Schüsse in türkischem Kulturverein in Hamburg – Männer verletzt

Mitten in der Nacht stürmen Männer in einen Kulturverein in Lurup. Sie feuern Schüsse ab und treffen auch mehrere Menschen. Was ist bereits bekannt?

Unbekannte Täter haben in einem türkischen Kulturverein an der Straße Rugenbarg mehrere Schüsse abgegeben und damit zwei Männer verletzt. Die Täter seien gegen 3.30 Uhr in die Räume des Vereins eingedrungen und hätten dort die Schüsse abgefeuert, sagte ein Polizeisprecher.

Schüsse in Lurup – Täter auf der Flucht

Dann hätten sie den Tatort wieder verlassen und seien geflüchtet. Nach MOPO-Informationen soll ein Tatverdächtiger in der Nähe des Vereins vorläufig festgenommen worden sein.

Die beiden getroffenen Männer seien durch die Schussverletzungen nicht lebensgefährlich verletzt worden. Weitere Details und Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/ruega)