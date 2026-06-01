Schüsse in Kulturverein: Staatsanwaltschaft bietet 5000 Euro Belohnung

Im Januar stürmten vier Personen einen Kulturverein in Osdorf und schossen auf zwei Männer. Ein Täter wurde bereits festgenommen, nach den anderen dreien sucht die Staatsanwaltschaft bis heute – und bietet eine Belohnung für Hinweise.

5000 Euro verspricht die Hamburger Staatsanwaltschaft für Hinweise zu der Tat vom 25. Januar dieses Jahres. Die Täter drangen damals gegen 3.30 Uhr in einen Kulturverein in der Straße Rugenbarg ein und schossen einem 19-Jährigen und einem 22-Jährigen in die Beine. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden, die Täter flüchteten in einem grünen Audi in Richtung Luruper Hauptstraße. Sie hatten die Tat anscheinend geplant, sie trugen schusssichere Westen.

Ein Verdächtiger wurde in Altona festgenommen

Ein 26-Jähriger war noch in der Tatnacht vorläufig festgenommen und dann wieder freigelassen worden. Im Laufe der Ermittlungen ergaben sich weitere Hinweise gegen ihn, weshalb er am 5. Mai erneut in Altona festgenommen wurde. Die drei weiteren Täter konnten allerdings noch nicht ermittelt werden. In einem ersten Zeugenaufruf der Polizei hieß es, dass alle Täter maskiert und dunkel gekleidet waren, einer soll eine Sporttasche getragen haben.

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Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, können sich unter der Nummer (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle melden. (zc)