In Eidelstedt fielen am Dienstagnachmittag Schüsse. Wenig später nahm die Bundespolizei bei der Reeperbahn einen Verdächtigen fest.

Spezialkräfte der USE waren ebenfalls im Einsatz. TV News Kontor

Ein Mann soll am Dienstagnachmittag in der Nähe des Bahnhofs Elbgaustraße in die Luft geschossen haben. Die Polizei wurde nach Angaben des Lagediensts kurz vor 16 Uhr alarmiert.

Wenig später standen zahlreiche Polizeifahrzeuge in der Elbgaustraße. Im Zuge der Fahndung nach dem Mann durchsuchten die Beamten dort ein Haus. In dem Gebäude wurde jedoch niemand angetroffen. Stattdessen habe man Schreckschusshülsen entdeckt.

Polizeieinsatz in Eidelstedt: Spezialkräfte vor Ort

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Auch Kräfte der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) wurden alarmiert. Diese waren mit schwerer Ausrüstung vor Ort.

Während die Durchsuchung in der Elbgaustraße noch lief, nahm die Bundespolizei im Bereich der Reeperbahn offenbar einen Mann fest, auf den die Personenbeschreibung des Tatverdächtigen passte. Daraufhin war der Einsatz gegen 17.20 Uhr beendet.

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Weitere Details und die genauen Umstände des Vorfalls werden noch ermittelt. (mwi)