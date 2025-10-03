Schüsse vor Bar in Hamburg – vom Täter fehlt jede Spur

Schüsse am frühen Freitagmorgen vor einer Bar in Billstedt: Vor Ort fand die Polizei Patronenhülsen und eine zerbrochene Scheibe – doch vom Schützen selbst fehlt jede Spur.

Splitter und Patronenhülsen lagen auf dem Gehweg, als die Polizei am Freitagmorgen zu einer Bar an der Billstedter Hauptstraße fuhr. Ein Zeuge hatte die Beamten gegen 8 Uhr alarmiert: Vor der Bar habe es eine Auseinandersetzung gegeben – auch Schüsse seien gefallen.

Billstedt: Scheibe von Schüssen getroffen

Dabei wurde eine Scheibe eines benachbarten Döner-Restaurants getroffen, die gänzlich zersplitterte. Auch in einem parkenden Auto wurde ein Einschussloch entdeckt.

Doch die Beamten trafen vor Ort niemanden an – vom Täter fehlt jede Spur. Auch Blut wurde nicht entdeckt. „Wir gehen daher davon aus, dass niemand getroffen wurde“, hieß es am Samstagnachmittag von der Polizei. Mittlerweile hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. (mwi)