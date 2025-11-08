Aufregung im Phoenix-Viertel: Polizei nach Schüssen alarmiert

Einsatz im Phoenix-Viertel: Am Freitagabend rückte die Polizei mit einem Großaufgebot aus. Eine Zeugin hatte über den Notruf Schüsse und einen verletzten Mann gemeldet.

Gegen 21 Uhr wählte eine Frau den Notruf und gab an, an der Ecke Lasallestraße/Reinholdstraße mindestens einen Schuss gehört zu haben – direkt vor der Kneipe La Leyla. Außerdem habe sie einen Mann mit einer blutenden Beinverletzung gesehen, der kurz darauf fluchtartig vom Tatort verschwunden sei.

Die Polizei war zu diesem Zeitpunkt ohnehin in der Nähe: Nur rund 150 Meter entfernt fand auf dem Gelände der ContiTech seit dem frühen Abend eine großangelegte Verkehrskontrolle statt. Zahlreiche Einsatzkräfte eilten daher innerhalb von Minuten zum mutmaßlichen Tatort.

Schüsse im Phoenix-Viertel?

Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, Spuren gesichert und nach der Tatwaffe sowie möglichen Projektilen oder Patronenhülsen gesucht. Noch ist unklar, ob es sich um eine scharfe Schusswaffe oder möglicherweise um eine Schreckschusswaffe handelte.

Währenddessen lief eine intensive Fahndung nach dem Verletzten und dem Schützen an. Nach ersten Hinweisen könnte er sich in eine Kneipe in der Wilstorfer Straße geflüchtet haben. Dort und in mehreren weiteren Lokalen kontrollierten Polizisten in der Folge sämtliche Räume – ohne Erfolg. Von den Männern fehlt bislang jede Spur.

Das könnte Sie auch interessieren: Wieder Massenschlägerei im Phoenix-Viertel – ein Verletzter

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein schweres Gewaltdelikt.