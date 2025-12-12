Eskalation in Hamburg: Polizei schießt auf bewaffneten Mann – Entschärfer im Einsatz

Bei einem Polizeieinsatz in Lurup ist am Freitagnachmittag ein Mann durch Schüsse verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Jevenstedter Straße, wo Beamte des Polizeikommissariats 25 eine Gerichtsvollzieherin bei einer Amtshandlung unterstützten. Was bislang bekannt ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es während des Einsatzes gegen 14 Uhr zu einer bedrohlichen Situation: Ein Mann soll die Beamten mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die Polizisten reagierten und gaben Schüsse ab. Der Angreifer erlitt Verletzungen und wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo er notfallmedizinisch versorgt wird.

Polizisten unterstützten eine Gerichtsvollzieherin. Der Einsatz an der Jevenstedter Straße eskalierte. News5/Sebastian Peters Polizisten unterstützten eine Gerichtsvollzieherin. Der Einsatz an der Jevenstedter Straße eskalierte.

Die eingesetzten Polizisten blieben unverletzt. Die mutmaßliche Tatwaffe – nach erster Einschätzung eine scharfe Pistole – wurde sichergestellt.

Scharfe Pistole als Tatwaffe sichergestellt – Entschärfer im Einsatz

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Schüsse in einer Notwehrlage abgegeben wurden. Wie üblich in solchen Fällen prüft das Dezernat Interne Ermittlungen die Rechtmäßigkeit des Einsatzes. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreute Zeugen und Beteiligte vor Ort.

Das könnte Sie auch interessieren: Böller an Hamburger Schule gezündet: Mehrere Kinder verletzt

Am Abend waren in der Straße Entschärfer der Polizei im Einsatz. Beamte mit Schutzwesten und Helmen gingen auf ein Grundstück. Die Feuerwehr beleuchtete das Gelände vor einem Haus von einem Fahrzeug aus. Das Lagezentrum der Polizei wollte dazu keine Angaben machen.

GdP: „Kollegen haben besonnen und rechtskonform gehandelt“

Die Gewerkschaft der Polizei stärkte den Beamten nach dem Schusswaffeneinsatz den Rücken. GdP-Vize Lars Osburg betonte, die Polizisten hätten in einer akuten Gefahrensituation „besonnen und rechtskonform“ gehandelt. Der Griff zur Waffe sei immer die Ultima Ratio, werde aber in Sekundenbruchteilen entschieden. Voreilige öffentliche Urteile würden die Einsatzkräfte unnötig belasten. Die GdP fordert ein faires Verfahren – und volle Rückendeckung für die Kolleginnen und Kollegen. (mp)