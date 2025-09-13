Schüsse bei Handyverkauf – Großeinsatz in Hamburg

Großeinsatz der Polizei am Freitagabend in Horn. Dort wollte ein Mann sein Smartphone verkaufen und traf sich mit dem mutmaßlichen Käufer auf der Straße. Plötzlich fielen Schüsse.

Laut Polizei habe sich ein Mann (29) gegen 18.55 Uhr über den Notruf gemeldet und angegeben, dass er beim Verkauf seines Smartphone auf der Washingtonallee beraubt wurde. Zwar habe er den Tatverdächtigen noch verfolgt, habe dann aber abgebrochen, als der mit einer Pistole auf ihn geschossen haben soll.

Polizei nimmt Handy-Räuber fest und findet Pistole

Mehrere Streifenwagen rückten an. Zudem stieg der Polizeihubschrauber Libelle auf, um nach dem Räuber zu fahnden. Der 16-Jährige konnte kurz darauf in der Nähe festgenommen werden. Der Verkäufer hatte sein gestohlenes Handy geortet und der Polizei Standortmeldungen mitgeteilt. Auf dem Fluchtweg wurde eine Schreckschusspistole gefunden und sichergestellt.