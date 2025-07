Schüsse auf Buchgroßhändler in Hamburg – Kripo ermittelt

Polizeieinsatz bei „Libri“ in Ottensen: Auf das Gebäude des Buchgroßhändlers an der Friedensallee sind mehrere Schüsse abgegeben worden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Um 6.45 Uhr am Montagmorgen wurde die Polizei von einem Mitarbeiter informiert, der die klar zu erkennenden Einschusslöcher entdeckt hatte. Streifenwagen fuhren daraufhin zu dem Gebäude, der Kriminaldauerdienst übernahm die Ermittlungen zunächst vor Ort. Der Zugang zum Verlag wurde abgesperrt.

Etwa zehn Einschusslöcher entdeckt

Beamte der Spurensicherung wurden hinzugezogen. Sie zählten um die zehn Einschusslöcher, vermutlich von einer scharfen Schusswaffe abgegeben. Am Tatort fanden die Ermittler mehrere Patronenhülsen und sogar zwei scharfe Patronen. Verletzt wurde durch die Schüsse niemand. Die Tat geschah höchstwahrscheinlich in der vergangenen Nacht oder in den Nächten am Wochenende.

Das Motiv der Tat stellt die Ermittler noch vor ein Rätsel – ein Bekennerschreiben soll es nicht geben, Hintergründe sind noch völlig unklar. Der „Libri“-Verlag war für die MOPO bisher nicht zu erreichen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 428 65 6789 oder jeder Wache zu melden. (dg)