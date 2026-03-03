Rocker-Boss niedergeschossen: Schütze weiter flüchtig – wer kennt diesen Van?

Im vergangenen Juni fielen in Farmsen-Berne Schüsse: Ein Rocker-Boss (41) wurde lebensgefährlich verletzt, der Täter konnte fliehen. Seitdem fahndet die Polizei nach dem Unbekannten – bislang ohne Erfolg. Mit einem neuen Zeugenaufruf hoffen die Beamten auf weitere Hinweise.

Der Mann wurde am Pfingstmontag vor einem Mehrfamilienhaus im Bullskamp angeschossen. Die Polizei sucht jetzt mit Bildern des mutmaßlichen Tatfahrzeugs nach weiteren Zeuginnen und Zeugen. Ermittlungen hätten Hinweise ergeben, dass der Täter in einem silbernen Mercedes Viano unterwegs war.

Auf Rocker-Boss geschossen: Polizei hofft auf neue Zeugenhinweise

Obwohl die Polizei unmittelbar nach der Tat eine Großfahndung einleitete, konnte der Täter bislang nicht gefunden werden. Das Opfer wurde durch die Schüsse lebensgefährlich verletzt und im Krankenhaus notoperiert. Bei dem Mann soll es sich laut MOPO-Informationen um ein hochrangiges Mitglied der dänischen Rocker-Bande „Comanches MC“ handeln. Die Ermittlungen wurden vom Fachkommissariat für Spezielle Rotlicht- und Rockerkriminalität im Landeskriminalamt übernommen.

Die Polizei bittet jeden, der Hinweise zu dem Fahrzeug oder zu Tatbeteiligten geben kann, sich beim Hinweistelefon (Tel. 040 4286 56789) oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mp)