38-mal auf Supermarkt geschossen: Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Wochenende sind mehrere Schüsse auf die Scheiben eines Lebensmittelgeschäftes in Jenfeld abgefeuert worden. Ein Mitarbeiter stellte die 38 Einschusslöcher am Montagmorgen fest und alarmierte die Polizei.

Die Beamten sicherten die Hülsen am Tatort an der Barsbütteler Straße. Laut Kripo müsste der Tatzeitraum zwischen Samstag, dem 29. November, und Montag, dem 1. Dezember, liegen.

Einschusslöcher in Schaufensterscheibe – Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen, die Schussgeräusche gehört oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich zu melden. Sie erreichen die Beamten unter Tel. 4286 56789.