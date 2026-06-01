Schüsse auf Imbiss – Polizei sucht Zeugen

Auf einen Imbiss in Wilhelmsburg ist geschossen worden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Vorfall wurde am Sonntagmorgen bekannt, als ein Verantwortlicher des Lokals an der Neuenfelder Straße mehrere Einschusslöcher im Eingangsbereich entdeckte und die Polizei alarmierte.

Wilhelmsburg: Schüsse auf Leuchtreklame und die Tür

Einsatzkräfte stellten vor Ort Schäden an der Tür sowie an der Leuchtreklame fest. Zum Zeitpunkt der Schüsse war der Imbiss geschlossen, Menschen befanden sich nicht im Gebäude.

Die Tat soll sich zwischen den frühen Morgenstunden und dem späteren Vormittag ereignet haben. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Wildgänse legen S-Bahnverkehr lahm – tierischer Einsatz der Bundespolizei

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (rei)