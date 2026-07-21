Junge Männer sollen Schreckschusspistolen zu scharfen Waffen umgebaut und sie verkauft haben. Zwei sind nun in Haft.

Der Polizei ist ein Schlag gegen Waffenhändler gelungen. Kripo-Beamte stürmten am vergangenen Mittwoch drei Wohnungen in Neuallermöhe und Moorfleet. Dort wurden zwei junge Männer festgenommen. Einen dritten Tatverdächtigen trafen die Ermittler nicht an.

Nach Angaben der Polizei waren dem Zugriff umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen. Demnach stehen drei Heranwachsende im Alter von 17, 19 und 20 Jahren im Verdacht, herkömmliche Schreckschusspistolen zu scharfen Waffen umgebaut zu haben. Danach sollen sie sie verkauft haben.

Waffenhandel? Junge Männer in Haft

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Als genug Beweismaterial gesammelt worden war, wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnungen der jungen Männer erwirkt und durch Beamte der Kripo und des Staatsschutzes vollstreckt. Dabei wurden unter anderem sechs scharfe Schusswaffen, mehrere Schreckschusswaffen sowie diverse Waffenteile beschlagnahmt.

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Ein 17-Jähriger sowie ein 19-Jähriger wurden festgenommen. Beide kamen in U-Haft. Einen weiteren Tatverdächtigen (20) konnten die Polizisten nicht antreffen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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