Schrecklicher Unfall im Hamburger Hafen: Arbeiter stürzt in die Tiefe und stirbt

Schrecklicher Unfall im Hamburger Hafen: Am Freitagnachmittag ist ein Arbeiter auf einem Schiff in die Tiefe gestürzt und eingeklemmt worden. Jede Hilfe kam für ihn zu spät.

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der MOPO sagte, wurden die Einsatzkräfte gegen 16.45 Uhr zur Straße Am Genter Ufer (Waltershof) gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache war eine Gangway zusammengebrochen. In der Folge stürzte der Mann und wurde darunter begraben.

Hamburg-Waltershof: Polizei prüft, ob Unfall strafrechtlich relevant ist

Der Mann konnte zwar befreit werden, jede Reanimation blieb jedoch erfolglos. Er kam laut dem Sprecher noch vor Ort ums Leben. Nähere Angaben zur Identität und zum genauen Hergang konnte die Polizei am Abend nicht machen.

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Nach MOPO-Informationen handelt es sich bei dem Schiff um den Frachter „Capella“, der seit Donnerstag in Hamburg festgemacht hatte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Geprüft wird nun, ob es sich um ein tragisches Unglück handelt oder ob ein strafrechtlich relevanter Tatbestand vorliegt. (idv)