Zwei Frauen stoßen unweit eines Golfplatzes im Hamburger Westen auf eine Leiche. Die Mordkommission ermittelt. Was bisher bekannt ist.

Grausiger Fund in Rissen: Zwei Frauen haben am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück nahe dem Golfplatz an der Straße „In de Bargen“ eine leblose Person entdeckt.

Die Frauen waren gegen 16 Uhr mit dem Auto auf einer schmalen Straße zwischen Golfplatz und Wald unterwegs, als sie den Körper am Boden bemerkten und den Notruf wählten. Rettungskräfte rückten wenig später an, doch jede Hilfe kam zu spät. Man konnte nur noch den Tod feststellen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Polizei ermittelt nach Leichenfund – Spurensicherung vor Ort

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Laut „Bild“ soll es sich bei der Leiche um einen jungen Mann handeln. Seine Identität ist bislang unklar. Dem Blatt zufolge gingen Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Der Körper des Mannes weise erhebliche Verletzungen auf. Angeblich sei der Mann bereits längere Zeit tot gewesen und erst kürzlich am Fundort abgelegt worden sein.

Der Polizeisprecher bestätigte gegenüber der MOPO, dass die Spurensicherung des Landeskriminalamts vor Ort ist und den Fundort untersucht. Die Mordkomission hat die Ermittlungen übernommen.

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Die Tatortarbeit soll bis in die Nacht dauern. Wegen der anhaltenden Regenfälle wurden am Fundort Zelte aufgebaut. Mehr Informationen gab es zunächst nicht.