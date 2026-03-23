Schreck beim Einkauf: Frau stiehlt Rad mit Anhänger samt Kind darin – Festnahme

Eine kurze Besorgung in einem Geschäft in Stellingen versetzte ein Elternpaar am Freitagnachmittag in Stellingen in Angst und Schrecken. Als sie aus dem Laden zurückkehrten, war ihr davor abgestelltes Fahrrad mit Anhänger samt Kind darin verschwunden.

Wie die Polizei auf MOPO-Anfrage bestätigte, seien Beamte gegen 15 Uhr zu einer Ladenzeile an der Kieler Straße gerufen worden. Von dort hatte ein aufgeregtes Paar gemeldet, dass ihr Fahrrad, das sie vor einem der Läden kurz abgestellt hatten, verschwunden sei. An dem Fahrrad war ein Anhänger, darin befand sich ein Kind (4).

Polizei ortet Fahrrad und nimmt Diebin fest

Mithilfe eines Airtags (also eines Ortungsgeräts, das in dem Fall am Fahrrad installiert war) konnte das gestohlene Bike aber rasch ganz in der Nähe an einem Baumarkt geortet werden. Daraufhin fuhren Streifenwagen dorthin und konnten das Fahrrad und das Kind wohlbehalten antreffen. Weitere Ermittlungen brachten die Beamten dann auf die Spur einer Frau (58) als mutmaßlicher Täterin. Sie wurde im Baumarkt vorläufig festgenommen.

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Wie die MOPO erfuhr, sei die 58-Jährige alkoholisiert gewesen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.