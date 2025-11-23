Schreck an Tankstelle in Hamburg – anonymer Anruf löst Großalarm aus

In der Nacht zu Sonntag kam es an einer Tankstelle in Stellingen zu einem Großeinsatz der Polizei. Dort war zuvor eine Bedrohung mit einer Pistole gemeldet worden. Kurz darauf standen Einsatzkräfte mit gezogenen Waffen vor Ort, während auch Kunden die Szene beobachteten.

Laut Polizei-Lagedienst wurde gegen 1.05 Uhr auf dem Gelände der Star-Tankstelle an der Kieler Straße eine Bedrohung mit Schusswaffe gemeldet. Daraufhin rückten mehrere Streifenwagen zum Einsatzort aus.

Schwer bewaffnete Beamte stoppen zwei Autos

Schwer bewaffnete Polizisten sicherten die Umgebung und hielten zwei Pkw auf dem Tankstellengelände an. Mit gezogenen Dienstpistolen überprüften sie die Insassen – kurze Zeit später gab die Polizei Entwarnung.

Nachdem auch eine Angestellte befragt wurde, stellte sich heraus, dass es keine tatsächliche Bedrohung gegeben hatte. Der Anrufer, der den Einsatz ausgelöst hatte, hatte offenbar einen dummen Scherz gemacht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, um die Identität des Mannes zu klären.