Technischer Defekt an Karussell – Fahrgäste in 66 Mezer Höhe gefangen

Fieberhaft versuchen Mitarbeiter, das Fahrgeschäft zum Laufen zu bringen. Foto: Tangermann

  • St. Pauli

Panne auf dem Dom – Fahrgäste in 66 Metern Höhe gefangen

Auf dem Hamburger Dom hat es am Sonntagnachmittag einen dramatischen Vorfall gegeben: Fahrgäste des höchsten transportablen Flugkarussells saßen in 66 Metern Höhe fest.

Nach MOPO-Informationen trat die Störung gegen 15.20 Uhr am „Evolution“ auf – einem rasanten Fahrgeschäft, das seine Insassen mit einer Spannweite von 66 Metern durch die Luft wirbelt. Wegen eines technischen Defekts blieb die Anlage plötzlich stehen, wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage mitteilte.

Fahrgäste in luftiger Höhe gefangen

Laut Augenzeugen soll die Störung länger angedauert haben. Auf Fotos ist zu erkennen, wie Mitarbeiter fieberhaft versuchen, das Karussell wieder in Betrieb zu nehmen. Währenddessen mussten die Fahrgäste am oberen Ende des Geräts in großer Höhe ausharren.

Später konnten die Fahrgäste aber sicher wieder nach unten geholt werden. Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei mitteilte, habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Menschen bestanden.

