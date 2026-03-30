Schon wieder weg: Mädchen hauen zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ab

Vor knapp zwei Wochen waren die zwölfjährige Mia Mikurov und die 13-jährige Lara Köster aus Altengamme gemeinsam verschwunden, wurden zwei Tage später allerdings von einer Polizeistreife im Bergedorfer Park erkannt und nach Hause gebracht. Jetzt wurden die beiden Teenager schon wieder als vermisst gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamts waren die Mädchen am Montagmorgen zunächst in ihre Schule in Kirchwerder gegangen und verließen das Gelände dann in unbekannte Richtung.

12- und 13-jährige Mädchen aus Altengamme vermisst

Anschließend sollen sie einen Zug nach Nordrhein-Westfalen genommen haben und sich derzeit dort aufhalten. Ein konkreter Ort ist nicht bekannt.

Die zwölfjährige Mia ist zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, sie hat braune, kinnlange Haare und trägt eine dunkelblaue Jacke, eine dunkelblaue Jeans, einen grauen Pullover und schwarze Boots. Dabei hat sie eine schwarze Handtasche.

Hier können sich Zeugen bei der Polizei Hamburg melden

Die 13-jährige Lara ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und hat schulterlange, dunkelblonde Haare. Sie trägt eine rosafarbene Jogginghose, eine rosafarbene Kapuzenjacke, eine blaue Teddyfleece-Jacke und blaue Addidas-Turnschuhe. Dazu trägt sie einen schwarzen Rucksack.

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Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Mädchen machen können, werden gebeten, sich unter 040 4286 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die Vermissten sieht, soll direkt die 110 wählen. (aba)