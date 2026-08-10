Ein Motorrad- und ein Rennradfahrer sind am Samstag kollidiert und schwer verletzt worden. Einer der beiden schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Während der Rettungsarbeiten behinderten Radfahrer den Einsatz.

Wieder ein schwerer Unfall am Elbdeich: Ein Rennradfahrer ist mit einem Motorradfahrer kollidiert. HamburgNews

Schwerer Verkehrsunfall in Kirchwerder: Am Kraueler Hauptdeich sind am Samstagmittag ein Motorrad- und ein Radfahrer kollidiert. Beide wurden schwer verletzt, der 65-jährige Motorradfahrer schwebte zeitweise in Lebensgefahr.

Polizei und Feuerwehr wurden gegen 12.45 Uhr informiert. Beide Fahrer lagen verletzt am Boden, Rettungskräfte begannen sofort mit der Versorgung. Auch ein Notarzt war im Einsatz.

Während die Polizei die Fahrbahn sperrte, wurden die beiden Männer in Krankenhäuser gebracht. Der Zustand des Motorradfahrers war laut Feuerwehr zunächst „kritisch“. Inzwischen sei er wieder stabil, sagte ein Sprecher am Sonntagmorgen auf MOPO-Nachfrage. Auch der Radfahrer (17) wurde schwer verletzt, schwebte aber nicht in Lebensgefahr.

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Andere Radfahrer behindern Rettungsarbeiten

Wie genau es zu der Kollision kam, ist noch unklar, anscheinend gab es keine unmittelbaren Zeugen. Beide Verkehrsteilnehmer waren in Richtung Zollenspieker Hauptdeich unterwegs gewesen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Was die Arbeiten vor Ort allerdings erschwert hat, waren Radfahrer, die die Sperrung ignorierten und mitten durch die Unfallstelle fuhren.

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Am Elbdeich in Kirchwerder kommt es immer wieder zu teils schweren Unfällen. Zuletzt war ein Rennradfahrer am Mittwoch in ein geparktes Fahrzeug gefahren. Der Mann kam schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus. Nur wenige Tage zuvor gab es am Sonntag einen ähnlichen Unfall.

Redaktioneller Hinweis: In einer vorherigen Fassung des Artikels hieß es, der Radfahrer schwebe in Lebensgefahr. Polizei und Feuerwehr haben ihre Angaben diesbezüglich korrigiert, tatsächlich wurde der Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt.