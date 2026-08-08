Bei einem Streit wird ein Mann angeschossen. Es ist der zweite Einsatz wegen Schüssen innerhalb weniger Stunden.

Polizisten am Tatort vor dem Wohnhaus in Steilshoop. Lenthe-Medien

In Hamburg sind erneut Schüsse abgefeuert worden: Dieses Mal war offenbar ein Streit in Steilshoop eskaliert. Die Polizei fahndet nach dem Schützen und weiteren Beteiligten.

Um 11.30 Uhr soll es zu der Auseinandersetzung in dem Wohngebiet am Fritz-Flinte-Ring gekommen sein. Offenbar stritten sich mehrere Männer, der Hintergrund ist unbekannt.

Einer der Beteiligten soll vor dem Wohnhaus dann eine Waffe gezogen und geschossen haben. Ein 23-Jähriger wurde dabei im Oberschenkel getroffen, sackte blutend zusammen.

Anzeige

Die WochenMOPO 32/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Klimawandel: Platzt nun der Traum vom Sommerurlaub im Süden? • Autoscooter: 100 Jahre Vollgas, Rammen, Anbaggern • 16 Seiten Sport: Irvines Abgang und die Folgen für St. Pauli • 40 Seiten Rätsel und Kultur: Maximale Metal-Power beim „Elbriot“, das MS Dockville und vieles mehr

Die durch Zeugen informierte Polizei kam mit einem Großaufgebot am Tatort an, sicherte schwer bewaffnet die Umgebung. Zeitgleich wurde nach dem Schützen gefahndet, auch die „Libelle“, der Polizeihubschrauber, unterstützte bei der Suche. Bislang aber ohne Erfolg. Es wird derzeit von zwei Tätern ausgegangen.

Zweiter Vorfall innerhalb weniger Stunden

Anzeige

Die Kripo übernahm die Arbeiten vor Ort und sicherte Spuren. Zeugen wurden befragt, auch Seelsorger waren im Einsatz. Der Verletzte wurde derweil im Krankenhaus notoperiert. „Es besteht keine Lebensgefahr“, so ein Polizeisprecher.

Erst wenige Stunden zuvor war es in Schnelsen zu einem ähnlichen Vorfall gekommen: Auch da war einem Mann ins Bein geschossen worden. Eine Spur zum Schützen gab es bislang nicht. Ob es eine Verbindung zwischen den Taten gibt, ist bisher völlig unklar.