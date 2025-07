Schon wieder: Rennradfahrerin kracht gegen geparktes Auto

In Ochsenwerder ist eine Radrennfahrerin am Montagabend verunglückt. Die Frau war mit ihrem Rad in das Heck eines geparkten Autos gekracht und verletzte sich dabei.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr am Gauerter Hauptdeich. Auf der beliebten Radstrecke war eine Rennradfahrerin unterwegs, die offenbar ein am Straßenrand geparktes Auto übersah und in das Heck des Wagens krachte.

Laut Polizei wurde die Radfahrerin bei dem Zusammenstoß verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Dies ist nicht der erste Vorfall dieser Art in den Vier- und Marschlanden. Um möglichst wenig Windwiderstand zu haben, fahren Rennradsportler oft mit gesenktem Kopf und übersehen dabei Hindernisse.

Ochsenwerder: Rennradfahrerin verletzt ins Krankenhaus

Die Polizei weist in ihrer Kampagne „Kopf hoch“ auf die Gefahren hin. So kam es zwischen 2020 und 2024 zu insgesamt 88 Verkehrsunfällen, bei denen Radfahrende mit einem Fahrzeug im ruhenden Verkehr kollidierten, davon 26 allein im Jahr 2024.