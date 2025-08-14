Schon wieder: Rennradfahrer krachen in geparktes Auto – Lebensgefahr

Entlang der bei Rennradfahrern beliebten Deichstrecke in Kirchwerder hat sich erneut ein schwerer Unfall ereignet: Am Donnerstagabend prallten zwei Radfahrer gegen ein geparktes Auto – mit schweren Folgen.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.40 Uhr am Zollenspieker Hauptdeich. Hier waren zwei Rennradfahrer mit hohem Tempo und mit gesenkten Köpfen unterwegs, um den Luftwiderstand zu minimieren. Wie schon unzählige Male zuvor wurde auch den beiden Radsportlern diese Körperhaltung zum Verhängnis.

Schwerer Rad-Unfall in Kirchwerder – Rettungshubschrauber im Einsatz

Mit voller Fahrt krachten beide in das Heck eines am Straßenrand geparkten Autos und verletzten sich dabei, einer von ihnen lebensgefährlich. Ein Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen. Der Mediziner versorgte den schwer verletzten Biker und flog ihn anschließend in eine Klinik.

Das könnte Sie auch interessieren: Weiterer Crash am Elbdeich – Radfahrer in Harburg schwer verletzt

Sein Sportsfreund kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Kirchwerder Hauptdeich wurde von der Polizei gesperrt. Das Verkehrsunfall-Team übernahm die Ermittlungen.