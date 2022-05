Schon wieder: Mann mit Pistole überfällt Bio-Supermarkt – ein Wiederholungstäter?

Erneut ist ein Bio-Supermarkt der Kette „Tjaden’s“ überfallen worden, diesmal in Eppendorf: Gegen 19.30 Uhr stürmt laut Polizei ein maskierter Mann mit Pistole in den Laden an der Martinistraße, bedroht einen Kassierer und flüchtet. Es ist bereits der sechste Vorfall dieser Art.

Aber der erste in Eppendorf. Zuvor war ein Täter fünf Mal in Eimsbüttel an der Fruchtallee in den Markt gestürmt und hatte jedes Mal Beute gemacht. Die Polizei geht von einem Wiederholungstäter aus. Hat er sein Geschäftsfeld nun verlagert?

Schon wieder: Mann mit Pistole überfällt Bio-Markt in Hamburg

Auch am Freitagabend in Eppendorf macht der Täter Beute, läuft mit einer unbekannten Geldmenge in unbekannte Richtung. Ein Großaufgebot von Beamten durchkämmte die nähere Umgebung, auch ein Hubschrauber kreiste am Himmel.

Zur Festnahme kommt es nicht. Dafür stellen die Polizisten diverse Kleidungsstücke sicher, die vom Täter stammen könnten. Die Kripo übernimmt noch am Abend den Fall. Ein Lagedienst-Sprecher: „Ermittlungen dauern an.“ (dg)