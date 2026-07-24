Ein zweiter Wasserrohrbruch an der Buxtehuder Straße beschäftigt Anwohner, Hamburg Wasser und den öffentlichen Nahverkehr.

An der Buxtehuder Straße ist es erneut zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Lenthe-Medien/Reimer

Bereits im Mai stand die Buxtehuder Straße wegen eines Rohrbruchs unter Wasser. Jetzt ist wieder ein Rohr beschädigt. Der Vorfall hat Auswirkungen auf den öffentlichen Nah- und Straßenverkehr.

Die Arbeiten wegen des ersten Rohrbruchs sind noch nicht abgeschlossen und wie es aussieht, wird die Baustelle an der Buxtehuder Straße nun erweitert. Am Freitagvormittag ist nach erstem Kenntnisstand eine Trinkwasserleitung zu Schaden gekommen.

Buxtehuder Straße: Leitung nach Wasserrohrbruch vom Netz genommen

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Zwischen der Buxtehuder Straße und der Neuen Straße trat laut eines Reporters vor Ort um 11.15 Uhr plötzlich Wasser aus der Fahrbahndecke. Der Straßenbelag im Bereich der Schadenstelle habe sich angehoben, was auf eine zuvor erfolgte Unterspülung des Untergrundes schließen lasse.

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Die Straße ist aus Sicherheitsgründen zwischen Seehafenbrücke und Schlossmühlendamm vollständig gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Mehrere Buslinien des HVV seien laut des Reporters ebenfalls betroffen. Es ist mit Einschränkungen zu rechnen.

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Die Schwere des Schadens lässt sich aktuell noch nicht einschätzen. Die Trinkwasserleitung wurde vom Netz genommen, um einen größeren Schaden zu vermeiden. Man hoffe, dass man einen einspurigen Verkehr bald möglich machen kann. Die Kollegen seien gerade dabei, sich einen Überblick von der Lage vor Ort zu verschaffen, so eine Sprecherin von Hamburg Wasser. Ob es zu einer Trinkwasserunterbrechung für die Anwohner kommt, ist aktuell unklar.