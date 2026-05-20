Treffen mitten in der Nacht: 19-Jähriger wird in Falle gelockt und verprügelt

Ein nächtliches Treffen endet für einen 19-Jährigen in Neugraben-Fischbek mit Schlägen und Tritten. Die Polizei bittet um Hinweise. Erst am Samstag hatte es zwei homophobe Attacken gegeben.

Ein junger Mann ist in Neugraben-Fischbek einem mutmaßlich homophoben Angriff zum Opfer gefallen. Der 19-Jährige hatte sich über eine App zu einem Treffen zu zweit mit einem anderen Mann verabredet, wie die Polizei mitteilte. Der andere Mann führte ihn gegen 0.35 Uhr in der Nacht zu Samstag vom Treffpunkt zu einem Feldweg.

Fünf Unbekannte – mit Schlagstock bewaffnet

Nach Angaben der Polizei warteten dort etwa fünf unbekannte Männer. Der 19-Jährige versuchte, sich zu seinem Auto zu retten, wurde jedoch von mindestens zwei Angreifern mit Schlägen und Tritten daran gehindert. Einer der Täter war laut Polizei mit einem schlagstockähnlichen Gegenstand bewaffnet.

Als sich mögliche Zeugen näherten, ließen die Männer von dem Opfer kurzzeitig ab, sodass diesem die Flucht mit dem Auto gelang. Die Angreifer entkamen, eine anschließende Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos. Der 19-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

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Erst am vergangenen Samstag hatte es in Hamburg zwei homophobe Attacken gegeben – auf St. Pauli und in einer S-Bahn. In beiden Fällen wurden die Opfer geschlagen. (dpa/mp)