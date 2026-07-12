Vom Stadtteilfest ins Krankenhaus: Mehrere Personen gerieten in Bergedorf aneinander, einer wurde dabei verletzt. Was bisher bekannt ist.

Infolge einer Auseinandersetzung wurde ein Mann mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Christoph Leimig

Mitten auf dem Bergedorfer Stadtteilfest eskaliert die Situation: Am frühen Sonntagabend sollen mehrere Beteiligte aufeinander eingeschlagen haben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Nach ersten Informationen der Polizei sollen drei Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Ein Mann erlitt dabei eine Schnittverletzung. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort.

Mehrere Personen wurden anschließend auf eine Polizeidienststelle gebracht. Ob darunter nur Zeugen und Geschädigte sind oder auch Tatverdächtige, ist bislang unklar. Die Identitäten der Beteiligten sind noch nicht abschließend geklärt.

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Auch die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch nicht bekannt. Die Kripo ist noch vor Ort und ermittelt. Das Stadtteilfest läuft indes weiter.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Stadtteilfest in Hamburg für Ärger sorgt. Im Mai hatte es auf dem Stadtteilfest in Eppendorf mehrere Schlägereien gegeben, die im Nachhinein für Diskussionen sorgten. (mp)