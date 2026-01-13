Schrecklicher Fund an der Alster – Toter in Zelt entdeckt

Auf der Lombardsbrücke wurde am Dienstagmorgen eine tote Person entdeckt. Sie lag in einem der Zelte, die dort von Obdachlosen aufgestellt worden waren.

Nach MOPO-Informationen war die Feuerwehr gegen 11 Uhr von Passanten zur Lombardsbrücke gerufen worden. Die hatten dort in einem der Zelte eine leblose Person gefunden. Der daraufhin alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Kripo untersucht Leiche an der Alster

Laut Polizeisprecher Holger Vehren sei daraufhin die Polizei alarmiert worden. Ein Ermittler der Dienststelle für Todesursachenermittlung untersuchte den Leichnam. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen gegenwärtig nicht vor.

Der Tote, bei dem es sich nach MOPO-Informationen um einen 59-Jährigen handelt, wird zwecks Feststellung der Todesursache in die Gerichtsmedizin transportiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Frau will aussteigen und schlägt Scheibe in fahrendem ICE ein – Zug gestoppt

Immer wieder campieren Obdachlose an der Kennedy- und an der Lombardsbrücke. Zum Schutz vor Kälte und Regen haben viele dort kleine Zelte aufgebaut. Sie werden vom zuständigen Bezirksamt dort geduldet.