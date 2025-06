Schock in der Nacht: Zwei Mercedes in Hamburg mit Böllern gesprengt

Ein lauter Knall ertönte, dann landeten Trümmerteile auf der Straße: In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte in Jenfeld zwei Mercedes in die Luft gejagt. Autoteile flogen meterweit.

Die Polizei wurde gegen 3.30 Uhr alarmiert, wie der Lagedienst der Polizei sagte. Anwohner der Hermine-Albers-Straße hatten einen lauten Knall auf der Straße gehört, zudem sahen sie Trümmerteile auf der Fahrbahn. Als die Beamten eintrafen, lag Schwarzpulvergeruch in der Luft.

Das könnte Sie auch interessieren: Trümmerfeld bei Hamburg: Auto kollidiert mit Bus – mehrere Verletzte

Die Polizei vermutet, dass Unbekannte zwei am Straßenrand geparkte Mercedes – einen GLC und eine C-Klasse – mit Böllern gesprengt haben. Dabei wurden beide Autos massiv beschädigt: Die Scheiben sind zersplittert und eine Motorhaube wurde laut Angaben vor Ort meterweit geschleudert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen. (mwi)