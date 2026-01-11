Schneeverwehungen und Eisglätte sorgten für Straßensperrung in Hamburg

Am Freitagabend kam es im Hamburger Stadtteil Gut Moor zu einem Unfall infolge winterlicher Witterung und erheblicher Straßenbeeinträchtigung.

Mehrere Fahrzeuge gerieten durch Schnee, starken Wind und Schneeverwehungen auf dem Kanzlershofer Weg von der Fahrbahn ab und landeten im Straßengraben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Polizei lässt Straße sperren

Beteiligt sind zwei Transporter von einem Logistikunternehmen sowie ein Fahrzeug eines privaten Winterdienstes. Die Polizei ließ die Straße sperren.