Schneelast auf Hamburger Shopping-Center: Feuerwehr und THW im Einsatz

Schrecksekunden für Kundinnen, Kunden und die Centerleitung am frühen Freitagabend im Nedderfeld Center in Hamburg-Eppendorf: Auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Dach des Einkaufszentrums hatte sich in den vergangenen Tagen eine erhebliche Schneelast angesammelt. Gegen 16 Uhr wurde die Centerleitung durch ein Architektenbüro darüber informiert, dass die Dachkonstruktion möglicherweise kritisch belastet sein könnte.

Daraufhin wurde die Feuerwehr Hamburg alarmiert. Die Einsatzkräfte entschieden, einen Baufachberater des Technisches Hilfswerk hinzuzuziehen. Dieser führte vor Ort eigene Schneelast- und Schneestärkemessungen durch und überprüfte die statischen Berechnungen des Daches.

Nach rund drei Stunden Einsatzdauer konnte der Experte Entwarnung geben: Die gemessene Schneelast lag unterhalb der kritischen Werte, sodass eine Räumung oder Evakuierung des Centers nicht notwendig war. Das Einkaufszentrum musste zu keinem Zeitpunkt geräumt oder geschlossen werden, der Betrieb konnte weiterlaufen.

Nedderfeld Center: Schneelast muss vom Dach

Im Anschluss übernahm der Eigentümer des Objekts die Einsatzstelle. Er ist nun selbst dafür verantwortlich, die Schneelast vom Dach des Centers entfernen zu lassen. Eine Räumung durch die Feuerwehr sei laut Einsatzkräften nicht möglich. Eine Räumung der Schneelast durch die Feuerwehr könne schon aus Kapazitätsgründen nicht geleistet werden, erklärte ein Feuerwehrmann vor Ort.

Das könnte Sie auch interessieren: Wintereinbruch: Was Hausbesitzer jetzt unbedingt erledigen sollten

Hätte sich bei den Messungen eine zu hohe Schneelast ergeben, wäre durch die Feuerwehr eine sofortige Schließung des Centers angeordnet worden. In diesem Fall hätte das Gebäude aus Gründen des Schutzes von Leib und Leben evakuiert werden müssen. Diese Maßnahme konnte jedoch dank der Überprüfung und der stabilen Statik des Daches vermieden werden.