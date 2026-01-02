Schneefall in Hamburg: Viele Unfälle und ein Busunglück

Der am Freitagmorgen einsetzende Schneefall hat im Hamburger Stadtgebiet und im Umland zu Verkehrsbehinderungen und Unfällen geführt. An der Grindelallee (Rotherbaum) verunglückte sogar ein Linienbus. In Hamburg musste die Feuerwehr auch zu vielen anderen schneebedingten Einsätzen ausrücken.

Zum Teil starker Schneefall hatte die Straßen im Hamburger Stadtgebiet und im Umland in eine gefährliche Rutschlandschaft verwandelt. Dadurch kam es zu mehreren Unfällen. An der Grindelallee verlor sogar ein Busfahrer die Kontrolle über seinen Gelenkbus.

Busfahrer verliert auf schneeglatter Straße die Kontrolle

Das tonnenschwere Fahrzeug geriet auf der Busspur außer Kontrolle und fuhr auf eine Barriere auf, die dort eingerichtet wurde, um das plötzliche Wenden von Pkws zu verhindern. Dadurch war es in den vergangenen Jahren nämlich immer wieder zu schweren Zusammenstößen zwischen Bussen und Autos gekommen.

Verletzte Fahrgäste gab es bei dem Unfall am Freitagmorgen zum Glück nicht. Der betroffene Bus war aber nicht mehr fahrbereit.

In Hamburg sorgte der Schneefall für weitere zahlreiche Einsätze der Feuerwehr. Einige Bäume hielten der Schneelast nicht stand und neigten sich bedrohlich. Zudem brachen immer wieder Äste ab und sorgten so für Gefahr.

Bei Hamburg: Linienbus und Tanklaster verunglückt

Auch auf der B404 bei Schwarzenbek (Herzogtum Lauenburg) gab es einen schweren Unfall. Das Heck eines tonnenschweren Gelenkbusses kam ins Schleudern. Dadurch kam das Gefährt von der Straße ab und rutsche in den Seitenstreifen. Die Straße wurde gesperrt. Verletzte gab es laut Polizei nicht.

Der Tanklaster kippte auf die Seite. Christoph Leimig Der Tanklaster kippte auf die Seite.

Bei Mölln verunglückte ein mit Heizöl beladener Tanklaster. Das schwere Fahrzeug geriet ins Schleudern und kippte auf die Seite. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Die eingerichtete Sperrung wird mehrere Stunden andauern, weil zunächst das Heizöl abgepumpt werden muss.

Auf der A7 zwischen Schnelsen-Nord und Quickborn waren zudem ein Sprinter und ein Sattelzug zusammengestoßen, dabei wurde nach derzeitigen Erkenntnissen ein Mensch verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Insgesamt kam es auf der A7 zwischen Hamburg und Bad Bramstedt zu fünf Unfällen wegen Glätte und Schneefall.

Auch in ganz Schleswig-Holstein gibt es diverse Unfälle aufgrund des Wetters – die A1, A23, A7 und auch Bundes- und Landstraßen seien betroffen, sagte eine Polizeisprecherin.