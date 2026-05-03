Hamburgs Polizisten fahren komfortabel: In der Regel sitzen die Beamten in einer schicken Mercedes-Limousine, wenn sie zu einem Einsatz düsen oder durch die Stadt patrouillieren – während ihre Kollegen in anderen Bundesländern im Opel oder VW sitzen. Doch der Vertrag mit der Premium-Automarke läuft Ende des Jahres aus. War es das bald mit den schicken Mercedes-Streifenwagen der Hamburger Polizei? Die Beamten befürchten schon einen automobilen Abstieg.