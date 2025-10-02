Schlimmes Unglück in Hamburg: Frau in Tiefgarage eingeklemmt – tot

In einer Tiefgarage in Wandsbek hat sich am Donnerstagmittag ein tragisches Unglück ereignet. Eine Frau wurde dort zwischen einer Betonwand und ihrem Auto eingeklemmt und starb wenig später an ihren schweren Verletzungen.

Um 12.24 Uhr rückte die Feuerwehr zur Kedenburgstraße aus. Nach ersten Erkenntnissen stand die Frau an einem sogenannten Hub-Abteil in der Tiefgarage – bei dem der Wagen mit einem Lift hochgefahren wird –, als ihr VW Polo aus bislang ungeklärter Ursache ins Rollen geriet und sie zwischen ihrem Wagen und einer Betonwand einklemmte.

Frau verstirbt an Unfallstelle – Zeugen gesucht

Ein Anwohner entdeckte die Frau und alarmierte sofort die Feuerwehr. Doch jede Hilfe kam zu spät: Trotz Reanimation erlag die Frau noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften und einem Notarzt vor Ort. Zur Klärung der Todesursache wurde der Leichnam in die Gerichtsmedizin gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallgeschehen machen können: Tel. 4286 56789.