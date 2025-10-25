Frau stürzt zwischen Zug und Bahnsteig und muss gerettet werden

Am Bahnhof Harburg ist es am Freitagabend zu einem schlimmen Unfall gekommen. Eine Frau war auf den Bahnsteig gestürzt und geriet dabei in eine lebensgefährliche Lage. Sie kam verletzt in ein Krankenhaus.

Das Unglück ereignete sich laut einem Sprecher der Bundespolizei gegen 18.50 Uhr am Gleis drei. Dort war eine Reisende (55) gestürzt. So unglücklich, dass sie mit dem Kopf zwischen Bahnsteig und einem dort abfahrbereiten Metronom geriet.

Bundespolizisten stoppten Abfahrt des Zuges

Passanten, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, eilten der Frau zur Hilfe und retteten sie. Die 55-Jährige hatte sich bei dem Sturz mehrere Knochenbrüche zugezogen und kam in eine Klinik. Bundespolizisten ließen die Abfahrt des Zuges stoppen, sodass dieser erst mit einstündiger Verspätung weiterfahren konnte.