Eltern überquerten mit ihrem Kind an der Hand die Straße – es wurde von einem abbiegenden Auto erfasst.

In Schnelsen ist es am Sonntagnachmittag zu einem schrecklichen Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein zweijähriges Kind lebensgefährlich verletzt und kam mit dem Notarzt in ein Krankenhaus.

Der Unfall geschah gegen 15.50 Uhr am Sellhopsweg. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war ein Elternpaar (36 und 37 Jahre) mit seinem Jungen (2) auf dem Fußweg an der Heidlohstraße unterwegs. An der Ecke Sellhopsweg wollte die Familie dann die Straße überqueren. Dazu nahm der Vater das Kind an die Hand.

Schnelsen: Kleinkind bei Unfall lebensgefährlich verletzt

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In diesem Moment fuhr eine Autofahrerin (42) auf dem Heidlohweg und wollte laut Polizei nach links in den Sellhopsweg abbiegen. Dabei erfasste sie den Zweijährigen und verletzte ihn lebensgefährlich. Der Junge kam mit dem Notarzt in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise an Tel. 4286 56789.



