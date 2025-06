Dreister Diebstahl: Mann klaut Schlafendem im Hauptbahnhof mehrere Handys

Bundespolizisten haben in der Nacht zum Mittwoch am Hamburger Hauptbahnhof einen Mann vorläufig festgenommen. Er soll einem in der Wandelhalle schlafenden Mann mehrere Handys gestohlen haben.

Laut Bundespolizei hat ein Zeuge gegen 3.25 Uhr die Beamten alarmiert. Er hatte zuvor beobachtet, wie sich ein Mann einem schlafenden Mann genähert und seine Taschen durchsucht hatte. Danach verließ der Täter den Tatort.

Drei Handys bei Täter sichergestellt

Der Zeuge weckte den bestohlenen 38-Jährigen auf. Der alkoholisierte Mann stellte daraufhin fest, dass ihm mehrere Mobiltelefone fehlten.

Im Zuge der Fahndung konnten Bundespolizisten in Bahnhofsnähe einen Tatverdächtigen (42) antreffen und festnehmen. Bei ihm wurden drei Smartphones gefunden, die dem Opfer gehörten.