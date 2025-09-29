Schlafenden im Zug beklaut – Festnahme am Bahnsteig

Die Bundespolizei hat am Hamburger Hauptbahnhof (St. Georg) einen Mann (31) festgenommen, der in einem ICE den Rucksack eines Reisenden geklaut haben soll. Die Beamten ließen den Zug aufhalten.

Einer Streife war der Mann am Sonntagmorgen aufgefallen, wie er offenbar in auffälliger Art und Weise einen grade eingefahrenen ICE beäugt hatte. Die Beamten bemerkten „tätertypisches Verhalten“ – und observierten ihn.

Hamburger Hauptbahnhof: Festnahme am Bahnsteig

So konnten sie beobachten, wie der Mann in den ICE 920 am Gleis 8 stieg. Dort soll er den Rucksack eines Schlafenden (24) geklaut haben. Mit dem Rucksack habe der Mann den Zug verlassen, sagte Bundespolizei-Sprecher Rüdiger Carstens. „Er wurde noch am Bahnsteig festgenommen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Zwei tote Radfahrer in sieben Tagen: „Sie wollte nur kurz Eis einkaufen“

Die Beamten ließen die Abfahrt des ICE stoppen, um das Opfer zu wecken. Den Diebstahl hatte der Mann nicht bemerkt. Glücklicherweise befanden sich 150 Euro Bargeld, ein MacBook und Reisedokumente immer noch im Rucksack.

Der Verdächtige kam mit zur Wache. Dort wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Daraufhin durfte der Mann gehen, Haftgründe lagen nicht vor. (dg)