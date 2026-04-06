Schlafenden beklaut: Express-Festnahme am Hansaplatz

Bundespolizisten haben am Hansaplatz (St. Georg) einen Mann (29) festgenommen, nachdem dieser sein schlafendes Opfer beklaut haben soll – und das nur eine halbe Stunde, nachdem der Fall angezeigt wurde.

Ein 48-Jähriger hatte sich am frühen Ostersonntagmorgen in einer Fast-Food-Kette am Hauptbahnhof etwas zu essen gekauft, sich auf eine Bank am Bahnsteig drei gesetzt und war kurz darauf eingeschlafen.

Treffer am Hansaplatz

Ein 29-Jähriger durchsuchte den Schlafenden und stahl ihm die Geldbörse mit 140 Euro Bargeld, Bankkarte und Deutschlandticket – alles im Blickfeld einer Überwachungskamera. Auch das Smartphone nahm er laut Angaben der Bundespolizei mit. Danach flüchtete der Mann in zunächst unbekannte Richtung. Eine Zeugin weckte den Schlafenden auf, dieser bemerkte den Diebstahl und zeigte den Verlust seiner Wertsachen direkt an. Das war um 6.46 Uhr, rund 90 Minuten, nachdem der Täter zugeschlagen hatte.

Bundespolizisten sichteten sofort das Videomaterial. Darauf soll die Tat gut erkennbar gewesen sein. Beamte begaben sich daraufhin in die Fahndung und konnten den mutmaßlichen Täter tatsächlich am Hansaplatz (St. Georg) vorläufig festnehmen – „nur eine halbe Stunde nach Aufgabe der Strafanzeige“, so Rüdiger Carstens, Bundespolizei-Sprecher.

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Der Mann sei zur Wache am Hauptbahnhof gebracht worden. Die Überprüfung seiner Identität habe ergeben, dass nach dem 29-Jährigen bereits wegen verschiedener Vorwürfe gefahndet wurde. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein. Anschließend kam er in U-Haft. Carstens: „Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizei.“

„Genau richtig verhalten“

Glück fürs Opfer: Es bekam seine Wertsachen – bis auf eine Krankenversicherungskarte – wieder. Laut Carstens habe sich der 48-Jährige „genau richtig“ verhalten: „Nur durch das sofortige Melden von Straftaten kann die Bundespolizei entsprechende Videos sichten und gezielte Fahndungsmaßnahmen erfolgreich einleiten.“ (dg)