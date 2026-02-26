Schlägerei am Bahnsteig: Warum der Staatsschutz jetzt ermittelt

Am U-Bahnhof Hoheluftbrücke ist es am Dienstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Vorausgegangen waren nach Angaben der Polizei rassistische Beleidigungen. Der Staatsschutz ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Gegen 17.10 Uhr gerieten ein 57-jähriger Iraner und ein bislang unbekannter Mann auf dem Bahnsteig in einen Streit. Im Verlauf soll der Iraner sein Gegenüber mehrfach rassistisch beleidigt haben. Kurz darauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlug der Unbekannte zu, der 57-Jährige stürzte zu Boden – worauf wieder rassistische Beleidigungen gefallen sein sollen.

Alarmierte Polizeikräfte trafen den Iraner noch am Bahnhof an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Der zweite Beteiligte hatte den Ort bereits verlassen. Er wurde wie folgt beschrieben: Schwarz, circa 180 cm groß, etwa 20 bis 30 Jahre alt, athletische Statur, bekleidet mit einer hellen Hose, einer dunklen Jacke und Sportschuhen.

Das könnte Sie auch interessieren: Frontalcrash beim Überholen: 90-Jährige in Lebensgefahr

Der Staatsschutz des Landeskriminalamts Hamburg sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem geflüchteten Mann geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen. (rei)