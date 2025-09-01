Streit mit Äxten und Schwertern: Schwer bewaffnete Polizisten verhindern Eskalation

Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr verhinderte ein Großaufgebot der Polizei eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen mehreren Dutzend Personen, die mutmaßlich zwei Großfamilien angehören. Die Konfrontation ereignete sich an der Ecke Haeckelstraße/Barlachstraße in Harburg, offenbar vor einem Wohnhaus.

Zeugen meldeten der Polizei, dass sich 20 bis 40 Personen gegenüberstanden, von denen einige mit Schlagstöcken, Äxten, Messern und sogar Schwertern bewaffnet gewesen sein sollen. Daraufhin wurden Einsatzkräfte aus dem gesamten Stadtgebiet zusammengezogen. Auch zwei Diensthunde kamen zum Einsatz.

Die Polizei, teils mit Maschinenpistolen im Anschlag und Schutzschilden ausgerüstet, konnte die beiden Gruppen trennen und unter Kontrolle bringen. Im Rahmen des Einsatzes wurde auch eine Wohnung im Erdgeschoss des betreffenden Gebäudes durchsucht.

Schon mehrere Polizeieinsätze an der Adresse

Mehrere Personen wurden vorläufig in Gewahrsam genommen. Weitere Einzelheiten zum Einsatz sollen im Laufe des Vormittags bekannt gegeben werden.

Bereits im September des Vorjahres kam es an derselben Adresse zu einem größeren Polizeieinsatz. Damals wurde ein Beamter der Spezialeinheit USE bei einer Wohnungsdurchsuchung durch einen Bewohner mit einer Eisenstange leicht verletzt. In der Wohnung wurde ein umfangreiches Waffenarsenal sichergestellt.

Aufgrund dieser Vorgeschichte betrat die Polizei die Wohnung am Sonntagabend mit besonderer Vorsicht. Unter anderem trugen die Beamten ballistische Schutzausrüstung und schwere Bewaffnung.