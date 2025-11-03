Familienstreit eskaliert bei McDonald’s: drei Verletzte

Familienstreitereien in einem McDonald’s endeten am Montag mit einer Schlägerei. Mehrere Personen wurden verletzt. War ein Sorgerechtsstreit der Auslöser?

Mehrere Rettungswagen und Polizisten kamen am frühen Montagabend zu einer McDonald’s-Filiale an der Cuxhavener Straße (Neugraben-Fischbek). Dort sei es zuvor zu Streitigkeiten zwischen Ex-Partnern mit einem gemeinsamen Kind gekommen, wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts sagte.

Zwei Personen kamen ins Krankenhaus

Im Verlauf des Streits wurden drei Personen leicht verletzt. Zwei von ihnen wurden laut Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. Nach etwa anderthalb Stunden war der Einsatz gegen 18.40 Uhr beendet.

Wie ein Reporter vor Ort berichtete, soll es bei der Auseinandersetzung um einen Sorgerechtsstreit gegangen sein. Dies konnte zunächst nicht offiziell bestätigt werden. (mwi)