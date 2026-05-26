Schlägerei in Hamburg: Mann mit Eisenstange auf den Kopf geschlagen

Großer Einsatz in Wilhelmsburg mit zwei Verletzten: Am Montagabend gerieten mehrere Personen in einem Hinterhof in eine Schlägerei. Dabei wurde ein Mann mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen.

Am Pfingstmontag wurde die Polizei gegen 19.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung gerufen, so die Polizei zur MOPO. Mehrere Familienmitglieder und Arbeitskollegen waren in einem Hinterhof einer Autowerkstatt im Vogelhüttendeich in Streit geraten. Dabei wurden ein 18-Jähriger und ein 52-Jähriger verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Hamburg-Wilhelmsburg: Drei Personen festgenommen

Einer von ihnen erlitt eine Kopfverletzung. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Zunächst hieß es, der Mann sei mit einem Messer verletzt worden. Später stellte sich heraus, dass es sich wohl um eine Eisenstange handelte, die zu einem Besen gehörte.

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Beim Eintreffen der Polizei war die Schlägerei bereits beendet. Den Angaben nach gibt es drei Tatverdächtige, die vor Ort vorläufig festgenommen wurden. Warum der Streit derart eskalierte ist noch unklar. Der Kriminaldauerdienst hat noch am Abend die Ermittlungen übernommen.

Der Vogelhüttendeich wurde bis etwa 21.30 Uhr gesperrt. Laut einem Reporter vor Ort fanden sich so viele Schaulustige ein, dass die Sperrung immer wieder erweitert werden musste. (nf)