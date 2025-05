Massenschlägerei auf dem Kiez – mehrere Verletzte

Auf St. Pauli ist es am Sonntagmorgen zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungsdienst gekommen. Zwei Gruppen waren aufeinander losgegangen. Dabei soll es mehrere Verletzte gegeben haben.

Zu dem Einsatz kam es gegen 9.15 Uhr an der Friedrichstraße. Laut Polizei gerieten dort zunächst zwei Personengruppen in Streit und gingen schließlich aufeinander los. Da eine unbestimmte Anzahl an Verletzten gemeldet wurde, rückte die Feuerwehr mit mehreren Rettungswagen und einem Notarzt an.

Mehrere Streifenwagen und Notarzt im Einsatz

Dem Lagezentrum der Polizei zufolge waren auch mehrere Streifenwagen im Einsatz. Die Gruppen konnten voneinander getrennt werden. Die genaue Anzahl der Verletzten ist derzeit nicht bekannt. Eine Person soll in eine Klinik gebracht worden sein.