Schlägerei am Hauptbahnhof: Eine Person im Krankenhaus, andere flüchtig

Schlägerei am Hamburger Hauptbahnhof! An der Kreuzung Kirchenallee/Steintordamm sind seit dem frühen Abend mehrere Streifenwagen und zwei Rettungswagen im Einsatz.

Nach ersten Informationen der Polizei kam es auf dem Bahnhofsgelände gegen 18.15 Uhr zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Einige Personen sollen geflüchtet sein. Ein Sprecher der Polizei beschreibt die Lage als unübersichtlich.

Eine Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Schwere der Verletzungen, der Grund für die Auseinandersetzung und die Identität der Beteiligten sind bislang unklar.

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Auch eine Stunde später sind noch Einsatzkräfte vor Ort, die Ermittlungen dauern an. (mp)