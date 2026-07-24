Bei einer Verkehrskontrolle in Harburg hat die Polizei Waffen in einem Auto sichergestellt. Zwei Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Die Polizeibeamten konnten in dem Audi zwei scharfe Schusswaffen feststellen. Lenthe-Medien/Apelt

In Harburg sind bei einer Verkehrskontrolle in der Hohen Straße zwei scharfe Schusswaffen sichergestellt worden.

Laut einer Polizeisprecherin hielten die Beamten am Donnerstag um 14.20 Uhr einen Audi mit insgesamt vier Insassen wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit an.

Harburg: Zwei Männer nach Kontrolle festgenommen

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Daraufhin stellten die Beamten zunächst fest, dass der 40-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte. Bei einer Durchsuchung des Autos stieß die Polizei dann auf zwei Schusswaffen, die dem 44-jährigen Beifahrer zugeordnet wurden. Für die Waffen konnte der Mann keine Erlaubnis vorlegen, so die Sprecherin.

Beide Männer wurden festgenommen und befinden sich mittlerweile im Untersuchungsgefängnis.